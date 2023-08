Curso da USP que ensina idosos a utilizar smartphones recebe inscrições até 25 de agosto - Crédito: Divulgação

Com o objetivo de oferecer letramento digital ao público idoso de São Carlos e região, o curso Práticas com Smartphones – Módulo Iniciante está com inscrições abertas até sexta-feira, 25 de agosto, ou enquanto houver vagas. Oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o curso é voltado a idosos que queiram se familiarizar com os telefones celulares.

A ideia do módulo inicial é promover o desenvolvimento de competências e habilidades a fim de que os idosos possam usar essas ferramentas de modo independente. Por isso, são oferecidas diversas atividades práticas para que os participantes, com o apoio de monitores, testem o uso de funcionalidades básicas dos smartphones, além de aplicativos voltados à comunicação (como WhatsApp e Facebook). O curso também oferece dicas para compra segura na Internet e para identificação de fake news.

Coordenado pela professora Kamila Rodrigues, o curso proporciona uma série de benefícios, ampliando especialmente as oportunidades de socialização. Para participar da iniciativa, é preciso ter, no mínimo, 60 anos, e um celular com sistema Android, versão 8.0 ou superior. O curso não oferece suporte para usuários de iPhone.

Gratuitas, as atividades ocorrerão presencialmente, de 30 de agosto até 6 de dezembro, sempre às quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na sala 3-012 do ICMC. Para se inscrever em uma das 30 vagas disponíveis, é preciso acessar a Internet e preencher o formulário eletrônico no Sistema Apolo da USP clicando neste link: https://icmc.usp.br/e/0eebf.

Leia Também