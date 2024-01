Curso ajuda microempreendedor a organizar o negócio próprio em São Carlos

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) de São Carlos interessados em começar 2024 com planejamento podem se inscrever no curso “Organize seu negócio” do Sebrae-SP. A ação será realizada de 22 a 25 de janeiro, às 18h30, no Escritório Regional do Sebrae-SP. São 40 vagas e as inscrições são gratuitas. Atualmente, São Carlos conta com 25.681 MEIs em atividade.

O objetivo da capacitação é ajudar o MEI a se enxergar como empresário e a organizar seu negócio. São quatro dias de curso com uma temática diferente em cada aula. O primeiro dia é voltado para os ensinamentos sobre o empreendedor de sucesso com vivências para autoconhecimento do perfil empreendedor e referências de empresários que souberam praticar muito bem esses comportamentos.

Em seguida, o participante terá oficinas sobre fluxo de caixa e formação de preço de venda para desmistificar os custos e gastos de uma empresa e ajudar o empresário a formar de maneira correta o preço de produtos e serviços, além de marketing digital e as possibilidades de aumentar o faturamento com as vendas online.

As aulas serão realizadas no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na rua Bruno Ruggiero Filho, 649, Santa Felícia. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 99186-7879.

