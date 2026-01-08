Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas

O Cursinho Social Flavi USP, projeto de extensão universitária sediado em Ribeirão Preto (SP), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026. A iniciativa é voltada a estudantes do ensino médio de escolas públicas, bem como a pessoas que já concluíram essa etapa e desejam se preparar para o ingresso no ensino superior.

Reconhecido pelo caráter social e inclusivo, o cursinho oferece preparação de alta qualidade, com material didático do Sistema Anglo, sem cobrança de mensalidades. Os participantes pagam apenas uma taxa de inscrição de R$ 20 e, caso sejam aprovados, uma taxa única de matrícula no valor de R$ 100. Segundo a organização, os valores são simbólicos e revertidos integralmente para a realização de eventos, aquisição de materiais e melhorias na experiência educacional dos próprios alunos.

Para ampliar o acesso, o processo seletivo não conta com prova ou vestibular tradicional. A seleção ocorre de forma online, em três etapas: Análise Socioeconômica, Vídeo Motivacional e Entrevista.

O cursinho disponibiliza duas modalidades:

Presencial (tarde) : destinada a alunos de Ribeirão Preto e região;

Online (noite): com aulas ao vivo para estudantes de todo o Brasil.

As inscrições seguem abertas até o dia 24 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffGhMdJYpsn0YKSNMcHZVQE19gSUN4gQopDjalFbKdzp9klg/viewform

Informações: (16) 99284-6741

