(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Cidade

Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas

08 Jan 2026 - 07h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cursinho Social Flavi USP abre Processo Seletivo 2026 com vagas gratuitas -

O Cursinho Social Flavi USP, projeto de extensão universitária sediado em Ribeirão Preto (SP), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026. A iniciativa é voltada a estudantes do ensino médio de escolas públicas, bem como a pessoas que já concluíram essa etapa e desejam se preparar para o ingresso no ensino superior.

Reconhecido pelo caráter social e inclusivo, o cursinho oferece preparação de alta qualidade, com material didático do Sistema Anglo, sem cobrança de mensalidades. Os participantes pagam apenas uma taxa de inscrição de R$ 20 e, caso sejam aprovados, uma taxa única de matrícula no valor de R$ 100. Segundo a organização, os valores são simbólicos e revertidos integralmente para a realização de eventos, aquisição de materiais e melhorias na experiência educacional dos próprios alunos.

Para ampliar o acesso, o processo seletivo não conta com prova ou vestibular tradicional. A seleção ocorre de forma online, em três etapas: Análise Socioeconômica, Vídeo Motivacional e Entrevista.

O cursinho disponibiliza duas modalidades:

  • Presencial (tarde): destinada a alunos de Ribeirão Preto e região;

  • Online (noite): com aulas ao vivo para estudantes de todo o Brasil.

As inscrições seguem abertas até o dia 24 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffGhMdJYpsn0YKSNMcHZVQE19gSUN4gQopDjalFbKdzp9klg/viewform
Informações: (16) 99284-6741

Leia Também

Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia
Cidade07h27 - 08 Jan 2026

Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia

"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela
Cidade06h31 - 08 Jan 2026

"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela

Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos
Cidade21h25 - 07 Jan 2026

Escola de verão gratuita oferece formação em tecnologia para meninas de 8 a 18 anos

Prohab e Secretaria de Desenvolvimento Rural alinham parceria para ampliar produção da URE
Cidade18h04 - 07 Jan 2026

Prohab e Secretaria de Desenvolvimento Rural alinham parceria para ampliar produção da URE

Escolas municipais passam por manutenção e reformas antes do retorno das aulas
Cidade17h25 - 07 Jan 2026

Escolas municipais passam por manutenção e reformas antes do retorno das aulas

Últimas Notícias