Cursinho Popular da UFSCar divulga Projeto Pedagógico

A cooperativa do Cursinho Popular do Campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou seu Projeto Político Pedagógico (PPP), fruto de um processo colaborativo desenvolvido ao longo do ano de 2024.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que define os objetivos e diretrizes de uma escola. Sendo obrigatório em todas as escolas brasileiras, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), deve ser adaptado ao contexto específico de cada instituição e usado como base e guia para a construção de uma educação emancipadora. "Os cursinhos pré-vestibulares não seguem essa normativa porque não fazem parte do sistema de educação formal. No entanto, entendemos a relevância desse documento na condução de nossas ações, por isso nos empenhamos bastante para que o Cursinho tivesse um PPP", esclarece Ester Almeida Helmer, técnica em assuntos educacionais da UFSCar.

A elaboração do PPP do Cursinho Popular do Campus São Carlos da UFSCar contornou com a participação ativa do corpo docente, de forma administrativa e pedagógica, buscando atender as necessidades manifestadas pelos estudantes. Para eles, a publicação do PPP marca um importante avanço na consolidação do Cursinho Popular da UFSCar enquanto ação de extensão universitária comprometida com a democratização do acesso ao Ensino Superior.

"A construção do PPP envolve encontros formativos, divulgação coletiva, momentos de escuta e análise de práticas, sempre guiados pelo compromisso com uma educação popular, inclusiva e transformadora. O documento reflete os valores que orientam o projeto: a construção coletiva de conhecimento, o respeito à diversidade e a formação para a cidadania. O documento visa consolidar a identidade pedagógica do Cursinho e orientar suas práticas educativas de forma consistente com os objetivos formativos do projeto", destacando os autores do PPP.

O documento está disponível no site www.cursinho.faiufscar.com e nas redes sociais ( @cursinhoufscar ).

Sobre o Cursinho

O Cursinho iniciou suas atividades em 1999. Em março deste ano juntaram 160 estudantes, distribuídos em quatro turmas. O corpo docente é formado por estudantes dos cursos de graduação da UFSCar que desempenham funções de professores e monitores. Atualmente o Cursinho conta com 42 bolsistas de extensão na função de educadores, além de seis estudantes bolsistas que desempenham atividades organizacionais.

As aulas acontecem no edifício de Aulas Teóricas AT 5, na área Norte do Campus São Carlos, de segunda a sexta, das 19 às 22 horas, com algumas atividades aos sábados, como aulões e simulados. Mais informações em www.cursinho.faiufscar.com .

