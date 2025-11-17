Cultura e cidadania se encontram no projeto POPARTE em São Carlos

São Carlos celebra mais um importante marco na promoção da inclusão social por meio da arte. Nesta quarta-feira (26), o projeto POPARTE, desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em parceria com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), encerra um ciclo de atividades com a inauguração de uma exposição no Centro POP.

Voltada para pessoas em situação de rua, a iniciativa promove desde 2023 ações artístico-culturais que visam o fortalecimento de vínculos comunitários, a construção de identidade e o reconhecimento da potência criativa de cada participante. Ao longo de um ano de trabalho, oficinas e encontros coletivos resultaram em uma rica produção artística, que agora será apresentada ao público.

A exposição traz uma diversidade de trabalhos, como jogos artístico-afetivos, fotografias, pinturas em aquarela, bordados em papel e imagens construídas ao longo das oficinas. Cada peça representa não apenas um objeto estético, mas também um fragmento da trajetória individual e coletiva dos participantes, refletindo processos de diálogo, afeto e resistência.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, o projeto é um exemplo de como políticas públicas podem se articular com a cultura para transformar realidades. “O POPARTE mostra que a arte é um caminho poderoso de inclusão e de fortalecimento de vínculos. Ao oferecer espaços de expressão e reconhecimento, reafirmamos que cada pessoa tem uma potência criativa e um lugar na cidade. É uma ação que une cultura, cidadania e dignidade”, destacou.

A mostra será aberta ao público das 13h30 às 16h30 desta quarta-feira (26), no Centro POP, localizado na rua São Joaquim, 818, no Centro de São Carlos. A entrada é gratuita e todos estão convidados a prestigiar as obras e conhecer de perto esta experiência que une arte, comunidade e cidadania.

