Cuidar da cidade começa em casa: pai e filha limpam praça no fim de semana

É dever do poder público municipal cuidar dos espaços públicos, contudo, a população também pode contribuir para a zeladoria da cidade.

Foi o que fizeram pai e filha na Praça Itagiba Cardoso de Toledo, localizada na Rua Domingos Teixeira de Mendonça, no bairro Vila Alpes. Eles realizaram a roçagem e limpeza do local.

A ação aconteceu durante o último final de semana. De acordo com os responsáveis pela iniciativa, o objetivo foi chamar a atenção da população e do poder público para a importância da preservação dos espaços públicos e do descarte correto do lixo.

Segundo eles, a atitude simboliza um pedido por mais cuidado com as áreas de lazer da cidade, que são frequentadas por moradores, crianças e famílias. “A limpeza foi uma forma de protesto e também de exemplo, mostrando que todos podem fazer a sua parte para manter a cidade mais organizada e agradável”, destacaram.

