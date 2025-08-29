Cuidado com o escorpião! Campanha em São Carlos orienta população

A Prefeitura de São Carlos está promovendo, até esta sexta-feira (29), a Semana Estadual de Enfrentamento ao Escorpionismo, com uma série de atividades voltadas à prevenção de acidentes com escorpiões, orientação da população e capacitação de profissionais da saúde e da educação.

A programação teve início na última terça-feira (26), com a instalação de uma tenda educativa no Mercado Municipal, onde agentes da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias distribuíram panfletos informativos e esclareceram dúvidas dos moradores sobre o tema. A ação teve boa adesão do público, segundo a médica veterinária Luciana Marchetti, supervisora da unidade. “É um problema crescente. Está aparecendo cada vez mais bairros que não tinham ocorrência do escorpião”, alertou.

Na quarta-feira (27), foi a vez dos agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e representantes de escolas participarem de uma palestra sobre os hábitos do escorpião e os procedimentos corretos em caso de acidentes. A atividade reforçou a atenção com o público infantil — crianças de até 10 anos são o grupo mais vulnerável aos efeitos do veneno.

A programação se encerra nesta sexta-feira (29) com uma nova ação educativa, desta vez no Terminal Rodoviário, onde será instalada uma mesa informativa com distribuição de materiais e orientação direta à população.

Segundo Luciana Marchetti, a rápida condução da vítima ao atendimento médico é fundamental. “A orientação é levar imediatamente a pessoa para a UPA ou diretamente para a Santa Casa, onde há soro antiescorpiônico disponível”, reforçou.

Prevenção e cuidados

Entre as principais medidas para evitar acidentes com escorpiões estão:

Manter quintais e terrenos limpos, sem entulho ou acúmulo de materiais;

Evitar o acúmulo de lixo e restos de construção;

Fechar ralos e frestas, especialmente à noite;

Verificar calçados e roupas antes de usá-los;

Manter camas e berços afastados das paredes e evitar lençóis encostando no chão.

Em caso de avistamento de escorpiões, a notificação pode ser feita diretamente na Unidade de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Conde do Pinhal, 2.161, ou pelo telefone (16) 3307-7405.

Leia Também