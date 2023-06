Cruzamento na região da Rodoviária passa por recape

SIGA O SCA NO

Máquinas trabalham no recape do cruzamento: melhorar o piso asfáltico - Crédito: Divulgação

Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal realizam na manhã desta sexta-feira, 16, o recapeamento do cruzamento da rua César Ricome com a Avenida São Carlos, no Jardim Macarengo, região da Rodoviária.

O local está interditado desde a manhã de quinta-feira, 15, uma vez que o local estaria com inúmeros buracos no asfalto, colocando em risco o trânsito de veículos e pedestres. Os trabalhos têm o apoio de agentes da Secretaria de Transportes e Trânsito.

Segundo informações, os ônibus (urbanos e intermunicipais) estão sendo desviados para a Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior.

