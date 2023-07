Criminalidade, insegurança e legitimidade: projeto da USP São Carlos oferece oportunidade de pós-doutorado com bolsa Fapesp

Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo uma oportunidade de pós-doutorado no projeto Criminalidade, Insegurança e Legitimidade: uma abordagem transdisciplinar. Quem for selecionado receberá uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) no valor de R$ R$ 9.047,40 mensais para realizar pesquisa na interface entre ciências sociais e ciência de dados, investigando problemas relacionados à criminalidade, impunidade e legitimidade das instituições do sistema de justiça e segurança pública.

A iniciativa é coordenada pelo professor Luis Gustavo Nonato, do ICMC, e tem como objetivo desenvolver metodologias analíticas inovadoras para investigar fenômenos complexos associados à criminalidade e à persistência do sentimento de insegurança na população. Outra importante meta do projeto temático, que faz parte do Programa eScience e Data Science da Fapesp, é formar e capacitar recursos humanos para empregar técnicas das áreas de ciência de dados e inteligência artificial no campo das ciências humanas e sociais, trazendo novas perspectivas de abordagem para profissionais e pesquisadores.

“Estamos procurando um colaborador altamente motivado. Curiosidade, mente aberta, criatividade, persistência e capacidade de trabalho colaborativo são as principais habilidades pessoais que buscamos”, explica Nonato. A oportunidade é destinada a pesquisadores que tenham obtido o título de doutor nos últimos sete anos em ciências de computação, matemática aplicada ou áreas afins, com experiência comprovada e publicações de alta qualidade. É preciso, também, ter habilidades avançadas de programação e uma sólida formação em ciência de dados e técnicas de aprendizado de máquina. “Falar português não é obrigatório, mas fluência em inglês é mandatório”, adiciona o coordenador do projeto.

Para se candidatar à bolsa, os candidatos e candidatas interessados devem enviar, até dia 30 de setembro, um e-mail para o professor Nonato (gnonato@icmc.usp.br), anexando os seguintes arquivos em PDF: uma carta de apresentação; o currículo vitae (incluindo os registros completos das publicações); além de pelo menos duas cartas de referência. Mais detalhes sobre o projeto estão disponíveis neste link: https://icmc.usp.br/e/831ee.

Por ser uma iniciativa desenvolvida em parceria com pesquisadores do ICMC, do Centro de Estudos da Violência da USP (NEV), da Unesp e da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), quem for selecionado vai interagir com membros de todas essas instituições, mas ficará sediado em São Carlos. Assim, para candidatos que não moram na cidade, a Fapesp oferece apoio financeiro para cobrir as despesas de instalação, além de um subsídio extra para arcar com custos de participação em conferências relevantes, viagens de pesquisa, computadores e demais equipamentos relacionados ao projeto (limitado a 15% do valor anual da bolsa). A bolsa é de um ano, mas pode ser prorrogada por mais um ano.

