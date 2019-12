Crianças têm dia especial no Natal Solidário do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”

Crédito: Marcos Escrivani

Aproximadamente 250 crianças e seus familiares, além de 50 voluntários que proporcionaram segurança, tiveram um dia muito especial. Domingo, 15, aconteceu a primeira edição do Natal Solidário do Projeto Cuidando de Quem Cuida. A diversão aconteceu na Chácara Nina Burferry, no Condomínio Leila, no Varjão.

O evento foi idealizado pela diretora Lili Paes e pela coordenadora Mayara Balbino e durante o dia as crianças e familiares tiveram direito ao café da manhã, almoço e lanche da tarde, além de muita diversão através de passeio à cavalo, piscina, e com direito a saborear muitas frutas colhidas diretamente do pomar que há na chácara.

Além de todas as atividades recreativas, o ponto alto foi a presença do Papai Noel cadeirante que fez a entrega de presentes às crianças presentes.

“Com o coração cheio de alegria e muita gratidão. Agradeço a Deus e a todos os envolvidos indiretamente e diretamente que contribuíram e participaram desse dia tão especial. O dia todo foi de grande satisfação. Ao nosso maravilhoso Papai Noel que encantou e emocionou a todos. O coração está tão cheio que transborda em lágrimas de gratidão. Deus abençoe a todos. Gratidão”, disse Lili Paes.

A coordenadora Mayara Balbino seguiu as mesmas falas, ao se emocionar durante o agradecimento. “Um sentimento que resume o evento é "amor". Eles me fazem muito feliz. Cada abraço recebido. Sem palavras. Agradeço de coração a todos os colaboradores e claro ao nosso querido e amigo Papai Noel e a Mamãe Noel foi lindo sua chegada que conseguiu tirar lágrimas de alegria de todos presentes! Gratidão a Deus e a todos”, afirmou.

Mayara não esqueceu ainda de agradecer àqueles que realizaram doações para que as crianças e familiares pudessem ter um dia muito especial. “Nossos agradecimentos ao Fundo Social, HD 4×4,

Nacional Pet, Sanka Pet, Impacto, Richele Decoração, Reneida, Bia Zago, Ronaldo Paes construtor, Cléo Artes com Balões, Box Central, Buffet Pura Magia, Voluntários Acelera Já, Pastoral da inclusão da Diocese São Carlos e a todas pessoas que apadrinharam as crianças”, disse. “Nossos agradecimentos ainda a Michele Toso Capelini (da Pastoral da Inclusão da Diocese São Carlos) e diretora da Diocese que colaborou no evento. Agradecimento especial ao Papai Noel Marcinho Palmeirense e a Mamãe Noel Rosália Pasquali. Foi linda a entrada e causou muita emoção a todos os presentes”, finalizou.

