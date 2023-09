Crianças surdas têm aula experimental de sapateado

A aula experimental foi acompanhada pelos membros da Associação dos Surdos de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) promoveu na tarde da última terça-feira, 26 de setembro, uma aula experimental de sapateado para as crianças surdas que estão matriculadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEB) “Dalila Galli”. O workshop ministrado pela professora Nayara Lopes marcou a comemoração do Dia Nacional dos Surdos.

A proposta foi reunir os estudantes na sede da SMPDMR para uma atividade lúdica diferente, fora da sala de aula. Com o apoio da coordenadora do Programa Bilíngue da unidade escolar, Nathália Rigo, foi possível desenvolver a disposição física, mental e social, contribuindo para a melhora da qualidade de vida.

“Agradecemos a oportunidade de transformar o cotidiano dessas crianças, de levar a elas uma experiência nova que trabalha com o movimento, o uso do espaço, as vibrações ao tocar o sapato na madeira e brincar com a música”, afirmou Nathália. “E elas adoraram”.

A aula experimental foi acompanhada pelos membros da Associação dos Surdos de São Carlos, pela equipe pedagógica que atua com os estudantes na EMEB “Dalila Galli”, que é uma referência na rede municipal de ensino na educação voltada para as crianças com deficiência e crianças com mobilidade reduzida e pela equipe técnica da SMPDMR.

“Essas oficinas de dança ajudam na formação inclusiva das pessoas, criando uma forma para que eles se sintam integrados à sociedade, sendo respeitadas suas especificidades, pois são muitos os benefícios que melhoram o desenvolvimento de cada uma delas. É essencial pensar na inclusão como forma de dar as mesmas oportunidades a todas as crianças, reconhecendo que as diferenças podem ajudar a melhorar a vida de todas elas, construindo espaços de liberdade que permitam maior acesso à cultura”, finaliza a secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia.

