Crianças especiais terão Natal Solidário em São Carlos

Presentes e kits com guloseimas. Por estarem em grupos de risco da Covid-19, excepcionalmente em 2020, um ação social no estilo drive thru seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. Tudo isso está anotado na agenda do Papai Noel que já mandou um aviso: as crianças com necessidades especiais cadastradas na ONG MID terão um Natal pra lá de especial.

O Natal Solidário promovido pela entidade ocorre pelo terceiro ano consecutivo e irá atender este ano 126 famílias carentes de São Carlos. O evento será realizado no sábado, 12 de dezembro, das 14h às 17h, em frente ao salão de festas da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia.

As informações foram passadas pela presidente da ONG MID, Cássia Regina de Camargo Pau, 52 anos e avó de quatro pequenos que possuem necessidades especiais: Alana (14 anos, atraso intelectual), Wagner (13 anos, paralisia cerebral) Alícia (12 anos, autismo) e Enzo (6 anos, autismo).

“Vamos fazer um arranjo bem bonito em frente ao salão de festas. Teremos ainda o Papai Noel cadeirante e vamos dar presentes para todas as crianças. Além de doces. A pandemia impediu que fizéssemos uma festa no salão, mas não impede que possamos levar um pouco de carinho e amor para todas as famílias cadastradas. A gente não pode deixar esta data passar em branco”, explicou Cássia.

Durante o 3º Natal Solidário, a presidente da ONG MID afirmou que todos os voluntários estarão utilizando máscaras, luvas, álcool em gel e o distanciamento solicitado pelas autoridades sanitárias, uma vez que há a preocupação extra, já que todas as crianças com necessidades especiais pertencem ao grupo de risco do Sars-CoV-2. “Estamos zelando pelos nossos anjinhos”, garantiu.

PRESENTES E DOCES

As assistentes do Papai Noel já estão trabalhando com afinco já que necessitam arrecadar até dias antes da festa drive thru, 240 presentes e guloseimas para que sejam confeccionados 240 kits com doces. O motivo, segundo as assistentes, é simples:

Entre crianças e irmãozinhos até 12 anos, existem 240 crianças que integram as 126 famílias cadastradas e como é feito anualmente, todos recebem presentes e doces.

“Estamos buscando doações de pessoas, empresários e comerciantes para que possam fazer a alegria das crianças, adotando-as neste dia”, disse Cássia.

Portanto, quem puder colaborar, basta entrar em contato com Adriana (16 99325-3263) ou Cássia (16 99169-3559). Ambos são WhatsApp.

PAPAI NOEL EM DOMICÍLIO

Além do 3º Natal Solidário (estilo drive thru), Cássia disse ainda que a ação social tem ainda o Papai Noel em domicílio, já que 18 crianças e idosos com necessidades especiais, devido às várias enfermidades, estão acamados e não podem se locomover.

“Assim, se eles não podem ir até nós, a gente vai até eles. Com todos os cuidados devido a pandemia. A gente começa no dia 1º de dezembro e visita as 18 famílias até terminar”, explicou.

“É bom demais fazer estas visitas e levar um pouco de carinho. Eles precisam tanto e faz a diferença quando sentem que são lembrados. Nem tanto pelas lembranças, mas por nossa presença”, finalizou Cássia.

