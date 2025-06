Crianças e adolescentes pelo clima: escolas têm até o dia 30 para organizar a Conferência pelo Meio Ambiente

As Escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) têm até dia 30 de junho para organizar a etapa local da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (VI CNIJIMA). A iniciativa, vinculada à COP 30, busca fortalecer o protagonismo juvenil e fomentar a reflexão sobre justiça climática. Após a etapa escolar da Conferência, as escolas têm até o dia 5 de julho para cadastrarem seus projetos no site oficial da Conferência.

A etapa escolar da Conferência deve envolver a criação da Com-Vida na escola — uma Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida —, o mapeamento dos riscos socioambientais locais, a elaboração de projetos e a mobilização da comunidade escolar.

Os diálogos são destinados a alunos de 11 a 14 anos, que podem contar com o apoio das equipes escolares, dos colegas do grêmio estudantil, de familiares, universidades, organizações não governamentais, associações de bairro, Defesa Civil, órgãos ambientais e outras instituições.

A Seduc-SP tem organizado lives de orientação com as escolas estaduais sobre a participação na Conferência. A proposta do encontro é que os representantes das 91 diretorias de ensino se tornem multiplicadores da ação nas escolas estaduais que frequentam os anos finais do Ensino Fundamental. Além disso, no início do mês, representantes das regionais de ensino estariam reunidos em um evento sobre a Conferência organizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Na Diretoria Regional de Ensino de São Carlos, todas as 31 unidades de ensino com estudantes dos anos finais matriculados devem participar da etapa escolar da VI CNIJIMA. "Temos um programa de educação ambiental bem consolidado na região, em parceria com o Ministério Público do Meio Ambiente e outras organizações. Os projetos já estão incorporados nas ações cotidianas das escolas e, por isso, nossas equipes escolares e nossos estudantes têm em suas experiências diárias a sua contribuição para a Conferência deste ano", afirma a professora Raimunda Gomes Soares, coordenadora da área de ciências da natureza da diretoria de ensino.

Entre as 31 unidades da região, a Escola Estadual Orlando da Costa Telles, localizada na cidade de Ibaté (a 247 quilômetros da capital), tem induzido os estudantes a avaliar e cuidar da limpeza e preservação dos espaços de convivência. Por meio da “Escola Limpa”, os estudantes da unidade têm como missão analisar e registrar em uma planilha suas considerações sobre a manutenção do cuidado com a escola e também de seu entorno. "A proposta é que os estudantes compreendam e transmitam a ideia de que um ambiente limpo favorecendo o bem-estar coletivo e que a escola e o bairro recebam espaços fechados e acolhedores. Entre palestras de conscientização em todas as turmas e rodas de conversa entre os alunos, criamos uma planilha coletiva que deve ser preenchida os dias pelos líderes de turma com análises diárias sobre a limpeza do prédio escolar e também de seu entorno", conta a vice-diretora da unidade, professora Juliana Zanucoli Gonçalves da Silva.

Cronograma da Conferência

As escolas interessadas deverão realizar uma conferência interna até 30 de junho e registrar seus projetos no site da CNIJMA até o dia 5 de julho e recepção dos documentos das escolas pelas 91 diretorias regionais de ensino que aderiram à Conferência. A etapa estadual que acontecerá em agosto e a nacional está marcada para o período de 6 a 10 de outubro, como um dos eventos antecessores e vinculados à COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) , que ocorrerá neste ano em Belém do Pará.

