Crianças do Antenor Garcia e Eduardo Abdelnur ganham doces e algodão doce

Crédito: Divulgação

A ativista e auxiliar administrativa Nayra Passos, com a ajuda de amigos, realizou nesta segunda-feira, 12, uma ação solidária que permitiu um dia mais doce e feliz para centenas de crianças residentes no Antenor Garcia e Residencial Eduardo Abdelnur.

Denominado “Criança e Amor”, a ação solidária teve início dia seis de setembro, quando ela e amigos lançaram a iniciativa e arrecadaram doces. Foi feita ainda uma rifa beneficente, onde o valor foi revertido para a ação.

Após a campanha, as guloseimas arrecadadas foram entregues doces pelas ruas 1, 2 e 3 do Antenor Garcia e nas ruas de principais acessos do Abdelnur. No total foram 550 saquinhos de doces e 500 algodões doces.

Segundo Nayra, todos os voluntários que participaram da entrega estavam com máscara e possuíam álcool em gel, obedecendo os protocolos de segurança.

“A entrega foi feita com o carro em movimento para que também não houvesse aglomeração no local”, explicou a ativista.

Segundo ela, desde 2018 pratica as ações solidárias e em 2021 planeja a entrega de chocolate na Páscoa.

“Decidi justamente por isso, divulgar esse trabalho, para que possa atingir outras pessoas e receber mais doações futuramente”, afirmou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também