Crianças de 9 a 13 anos podem participar de oficina de programação na USP São Carlos

Que tal aprender a programar de uma forma muito divertida? Crianças de 9 a 13 anos podem participar da Hora do Código, evento online e gratuito que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 14 horas.

O objetivo da atividade é desenvolver nos participantes o pensamento computacional, por meio do ensino de programação de uma forma intuitiva e fácil. Em São Carlos, a iniciativa é realizada pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em parceria com a Amazon.

Quem completar todas as atividades propostas receberá um certificado digital, além de concorrer a prêmios fornecidos pela Amazon. O evento acontecerá pelo Google Meet e, para participar, é preciso se inscrever neste formulário https://forms.gle/cdWJnfZaEmL2N9Fv8, com a autorização de um responsável.

A Hora do Código é uma ação que acontece no mundo todo em mais de 180 países. A USP é uma das 65.356 sedes virtuais que vão participar da atividade, são 310 só no Brasil.

