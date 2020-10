Crianças carentes de São Carlos são presenteadas em live

Crédito: Divulgação

Acima das expectativas. Assim foi o resultado obtido com a live do Dia das Crianças, organizada pela Comissão Paixão Sertaneja e com apoio da MultSport e do São Carlos Agora.

O evento que que contou com a presença dos cantores Alex Moraes, Pedro Henrique, Cesar Santu e as duplas Belotti e Vianna, Charles e Adriano e João Pedro e Zé Paulo, animou a noite do feriado de segunda-feira, 12, e angariou brinquedos para crianças carentes. Além de centenas de brinquedos que serão entregues no fim de semana em regiões carentes, o grupo com ajuda de apoiadores realizou o pedido da casa de Acolhimento Infantil e presenteou os menores assistidos com um videogame.

Uma bicicleta aro 20 foi sorteada e o vencedor Leonardo Pisani, comemorou o prêmio. “Tenho quatro crianças e essa bicicleta irá alegrar bastante elas. Agradeço a Comissão que está de parabéns pelo que faz na cidade e região, participo dos eventos e o que ajudam as pessoas que precisam é um exemplo”.

O grupo são-carlense aguarda a normalização da Pandemia para divulgar sua grade de eventos solidários.

