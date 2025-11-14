(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Cidade

Crianças aprendem sobre trânsito com atividade educativa em Cemei

14 Nov 2025 - 18h45Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Crianças aprendem sobre trânsito com atividade educativa em Cemei -

O Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana promoveu, na última quinta-feira (13), mais uma atividade educativa voltada à formação cidadã de crianças da rede municipal de ensino. A ação ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Luiza Perez e reuniu os pequenos em uma experiência lúdica, interativa e repleta de aprendizados sobre convivência no trânsito.

A iniciativa integra as ações permanentes da Prefeitura de São Carlos para construir um trânsito mais seguro e humano, começando pela formação das novas gerações. Por meio de jogos, dinâmicas e conversas simples e divertidas, as crianças aprenderam sobre a importância de atravessar na faixa de pedestres, respeitar os sinais, identificar situações de risco e compreender que todos — motoristas, ciclistas e pedestres — têm responsabilidades no cotidiano urbano.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, destacou o impacto positivo do trabalho realizado nas escolas.
“Educar para o trânsito é educar para a vida. Quando levamos esse conhecimento às crianças, estamos plantando sementes de responsabilidade e respeito que vão florescer por toda a cidade. A formação cidadã começa cedo, e é com ações como essa que construímos um futuro mais seguro para todos”, afirmou.

A Prefeitura reforça que atividades como essa serão ampliadas ao longo do ano, levando conscientização a outras unidades escolares e fortalecendo as políticas públicas de segurança viária em São Carlos.

Leia Também

Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento
Inspiração18h10 - 14 Nov 2025

Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento

SAAE lança programa para renegociação de débitos com descontos de até 100% e parcelamento em até 240 meses
Cidade16h05 - 14 Nov 2025

SAAE lança programa para renegociação de débitos com descontos de até 100% e parcelamento em até 240 meses

Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)
Atenção motorista15h46 - 14 Nov 2025

Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo
Cidade14h28 - 14 Nov 2025

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo

Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro
Cidade14h27 - 14 Nov 2025

Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro

Últimas Notícias