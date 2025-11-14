Crianças aprendem sobre trânsito com atividade educativa em Cemei

O Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana promoveu, na última quinta-feira (13), mais uma atividade educativa voltada à formação cidadã de crianças da rede municipal de ensino. A ação ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Luiza Perez e reuniu os pequenos em uma experiência lúdica, interativa e repleta de aprendizados sobre convivência no trânsito.

A iniciativa integra as ações permanentes da Prefeitura de São Carlos para construir um trânsito mais seguro e humano, começando pela formação das novas gerações. Por meio de jogos, dinâmicas e conversas simples e divertidas, as crianças aprenderam sobre a importância de atravessar na faixa de pedestres, respeitar os sinais, identificar situações de risco e compreender que todos — motoristas, ciclistas e pedestres — têm responsabilidades no cotidiano urbano.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, destacou o impacto positivo do trabalho realizado nas escolas.

“Educar para o trânsito é educar para a vida. Quando levamos esse conhecimento às crianças, estamos plantando sementes de responsabilidade e respeito que vão florescer por toda a cidade. A formação cidadã começa cedo, e é com ações como essa que construímos um futuro mais seguro para todos”, afirmou.

A Prefeitura reforça que atividades como essa serão ampliadas ao longo do ano, levando conscientização a outras unidades escolares e fortalecendo as políticas públicas de segurança viária em São Carlos.

