segunda, 13 de outubro de 2025
Cidade

Criança é picada por escorpião dentro de escola em São Carlos e levada para UPA

13 Out 2025 - 15h30Por Jessica CR
Uma menina de 12 anos foi picada por um escorpião dentro da sala de aula da Escola Municipal Carmine Botta, na manhã desta segunda-feira (13).

Segundo o relato da mãe, a estudante foi deixada na unidade por volta das 6h55 e, cerca de 20 minutos depois, a direção entrou em contato para informar o ocorrido. O escorpião foi capturado ainda dentro da sala e entregue à equipe responsável para análise.

A direção da escola prestou os primeiros socorros e acompanhou o caso, encaminhando a aluna à UPA da Vila Prado, onde ela ficou em observação por aproximadamente seis horas. A adolescente recebeu alta e passa bem.

A mãe elogiou a postura da direção, mas fez um apelo para que o caso sirva de alerta às autoridades competentes. “Esse relato é para que os setores responsáveis tomem as devidas providências de vigilância sanitária e fiscalização dentro das escolas e espaços públicos que recebem crianças, adolescentes e idosos”, afirmou.

