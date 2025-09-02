(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Cidade

Criança é picada por escorpião dentro de casa no Jockey Clube

02 Set 2025 - 16h09Por Jéssica C.R.
Uma ocorrência recente reforça o alerta sobre os riscos da presença de escorpiões em áreas residenciais. Um menino de 11 anos foi picado na noite desta segunda-feira (01) dentro de sua própria casa, no Residencial Bela Vista, localizado no bairro Jockey Clube.

De acordo com relato da mãe, o escorpião estava escondido dentro do tênis da criança, que só percebeu o acidente após calçá-lo. A família informou que esta não foi a primeira vez que escorpiões apareceram no imóvel.

A criança passa bem. A situação reacende a preocupação dos moradores quanto à proliferação do animal peçonhento, que tem se tornado cada vez mais comum em áreas urbanas.

Autoridades de saúde reforçam a necessidade de atenção redobrada, especialmente em residências localizadas próximas a terrenos baldios, áreas com acúmulo de entulho ou falta de limpeza, que favorecem a presença de escorpiões. A orientação é verificar calçados, roupas e ambientes antes do uso, além de manter quintais e terrenos limpos para reduzir os riscos.

 

