Criança de 2 anos morre após apresentar problemas de saúde

Obras permitirão crescimento da capacidade de atendimento do Hospital - Crédito: CCS-UFSCar

Um menino de 2 anos e 4 meses faleceu neste sábado após uma série de complicações de saúde. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a criança, residente em Araraquara, apresentou dificuldades para engolir e quadro convulsivo no dia 13 de junho.

Inicialmente socorrido em uma UPA de Araraquara e depois transferido para a Santa Casa da mesma cidade, o menino não apresentou melhora e acabou encaminhado para o Hospital Universitário da UFSCar, em São Carlos, no dia 16 de junho. O quadro evoluiu para uma queda no nível de consciência, resultando no óbito. A médica responsável informou que a criança chegou a ser entubada e sedada antes de não responder mais aos estímulos.

A morte foi registrada como natural, e o corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) de Américo Brasiliense para realização de necropsia.

