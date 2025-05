Criança de 10 anos internada no HU ainda aguarda transferência urgente para hospital de referência

Compartilhar no facebook

A pequena Micaelly Pereira Severino, de apenas 10 anos, que está internada há 20 dias na UTI infantil do Hospital Universitário (HU) em estado delicado, ainda aguarda transferência para um hospital de referência.

Micaelly foi diagnosticada com miocardite viral. Segundo o pai, José Barbosa Severino, a filha começou a passar mal em casa, no bairro Jardim Zavaglia. "Ela sentia falta de ar, dor nas costas e o coração muito acelerado.

Desde a internação, a família vive dias de apreensão e espera por uma vaga através do sistema CROSS, responsável pela regulação de leitos no estado. Enquanto isso, Micaelly segue em cuidados intensivos no HU, sob o olhar atento da equipe médica.

