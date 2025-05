Criança de 10 anos com miocardite viral aguarda transferência urgente para hospital de referência

Micaelly de 10 anos diagnosticada com miocardite viral, aguarda vaga para hospital referenciado - Crédito: Foto autorizada pelo pai

A pequena Micaelly Pereira Severino, de apenas 10 anos, está internada há 18 dias na UTI infantil do Hospital Universitário (HU) em estado delicado, à espera de uma transferência para um hospital de referência em São Paulo ou Rio Preto. Micaelly foi diagnosticada com miocardite viral, uma inflamação do músculo do coração causada por infecção, e pode precisar de um transplante cardíaco, dependendo da evolução de seu quadro.

Segundo o pai, José Barbosa Severino, a filha começou a passar mal em casa, no bairro Jardim Zavaglia. "Ela sentia falta de ar, dor nas costas e o coração muito acelerado. Levamos na UPA, fizeram raio-X e deu inchaço no coração. Aí foi transferida para o HU e está lá até agora", relatou o pai.

Preocupado com a demora na transferência, José entrou em contato com o SCA pedindo ajuda para conseguir uma vaga em um hospital especializado, onde Micaelly possa fazer novos exames e receber a avaliação necessária para um possível transplante.

Enquanto isso, a família vive dias de angústia e esperança, contando com o apoio da comunidade e aguardando uma resposta do sistema de regulação de vagas hospitalares. A situação chama atenção para a necessidade de maior agilidade no encaminhamento de pacientes graves e o reforço na estrutura de atendimento infantil especializado.

