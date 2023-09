Mãe faz rifa para ajudar filho que ficou 93 dias internado

SIGA O SCA NO

Samuel Carvalho da Silva, de 4 anos, morador do bairro Vila Costa, em São Carlos, trava uma luta pela vida. Em janeiro deste ano, ele foi internado com pneumonia em um hospital particular da cidade. Durante a internação, os médicos descobriram outros problemas de saúde e recomendaram que ele fosse transferido para um hospital de referência em Campinas.

Em Campinas, Samuel foi diagnosticado com uma fístula esofágica grau 3, uma condição rara em que ocorre a comunicação entre o esôfago e o estômago. Ele foi submetido a três cirurgias e ficou 93 dias internado, sendo 57 deles na UTI. No momento aguarda uma nova cirúrgia no hospital da Unicamp para tentar resolver o problema da fístula e voltar a comer pela boca.

A mãe de Samuel, Keite Gregoroi, 39, informou que o filho já teve 16 pneumonias em um único ano. Para cuidar dele, ela precisou se afastar do trabalho e a única renda da família é do pai, que é frentista.

Os médicos receitaram várias medicações, equipamentos e alimentos especiais para a dieta de Samuel. Para custear o tratamento, Keite recorreu à realização de uma rifa digital que pode ser acessada através do link: https://rifa.digital/s/rifa-solidaria-ajude-o-samuel773629

