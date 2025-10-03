Crédito facilitado impulsiona comércio de São Carlos para as vendas de fim de ano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Carlos, em parceria com o Banco do Povo e a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), lançou linhas de crédito especiais voltadas a comerciantes e empreendedores locais. A iniciativa busca fortalecer os negócios no período de maior movimento do comércio, oferecendo capital de giro com juros reduzidos e prazos diferenciados.

Segundo a secretária da pasta, Paula Knoff, a estratégia é acelerar a divulgação em outubro para que os pedidos sejam analisados e aprovados ainda em novembro. “Queremos que os empreendedores tenham tempo de se preparar para o fim de ano, que é a fase mais importante para as vendas”, destacou.

Linhas de crédito disponíveis

Empreenda Rápido – destinada a MEIs, autônomos e microempresas.

Empreenda Afro – voltada ao incentivo do empreendedorismo da população negra.

Os empréstimos variam de R$ 200,00 a R$ 21 mil, com prazo de até 36 meses para pagamento e juros a partir de 0,35% ao mês.

Apoio ao comércio local

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, reforçou que o crédito representa um diferencial para os comerciantes neste período estratégico. “Esse incentivo ajuda a aumentar a competitividade e movimenta a economia local”, afirmou

