Crediacisc participa da Semana Nacional da Educação Financeira

O Sicoob Crediacisc, cooperativa de crédito de São Carlos, participa da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, de 23 a 29 de novembro, que este ano tem como tema “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”.

A iniciativa é do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, ligado ao Banco Central e que reúne diversas instituições e órgãos públicos e privados do Brasil. Em 2019, mais de 5 milhões em todo o Brasil receberam algum tipo de informação.

A diretoria da Crediacisc, que completa 15 anos no dia 28 de novembro como a única cooperativa de crédito genuinamente são-carlense, irá participar de diversas entrevistas em emissoras de rádio com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre práticas viáveis para manter as finanças sob controle.

Durante a semana, são desenvolvidas diversas ações educacionais gratuitas que disseminam a educação financeira, previdenciária, fiscal e securitária, além de contribuírem para o fortalecimento da cidadania financeira e da autonomia financeira das pessoas.

Para o Fórum, a educação financeira, previdenciária, fiscal e securitária são ferramentas de inclusão social, de melhoria da vida do cidadão e de promoção da estabilidade, concorrência e eficiência do sistema financeiro do país.

Por meio do Instituto Sicoob, agência de investimento social estratégico do Sicoob, todas as cooperativas associadas participam. “Criticar o mercado financeira não resolve, é preciso aprender a depender menos do dinheiro e a administrá-lo melhor”, frisa o secretário executivo da Crediacisc, Marcos alberto Martinelli.

“Educação financeira é importante para todos, não importa se ganha pouco ou muito. Sem disciplina e planejamento ninguém administra bem as finanças” detalha Martinelli, que é também professor universitário na área de finanças.

RÁDIOS – Nesta segunda (23), representantes da Crediacisc estarão na Rádio Universitária, 8h30, e às 10h20 na Rádio CBN. Na terça, 12h na Rádio Universitária. E na quarta (25), 8h20 na Rádio Pop e 9h15 na Rádio Clube AM. Outras entrevistas devem ser agendadas até o final da semana.

