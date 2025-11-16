CRECISP elogia curso gratuito de pedreiro oferecido pelo SENAI São Carlos

O presidente do CRECISP (Conselho Regional de Corretores Imobiliários do Estado de São Paulo), José Augusto Viana Neto, elogiou o curso de pedreiro que está sendo oferecido pelo SENAI São Carlos Escola Antonio Adolpho Lobbe a todos os interessados. "Eu -

O presidente do CRECISP (Conselho Regional de Corretores Imobiliários do Estado de São Paulo), José Augusto Viana Neto, elogiou o curso de pedreiro que está sendo oferecido pelo SENAI São Carlos – Escola Antonio Adolpho Lobbe a todos os interessados.

“Eu considero esta uma notícia excelente. O SENAI presta um grande trabalho à sociedade em São Carlos e não seria diferente agora. É importantíssima a iniciativa desta instituição. Recomendo principalmente às mulheres que busquem a formação neste curso de pedreiro, que é uma atividade rentável, tem emprego disponível e representa uma profissão fundamental para o desenvolvimento das construções. Está faltando mão de obra no mercado imobiliário, isso é uma garantia. Quem fizer o curso terá emprego imediato. A falta de mão de obra para a construção ocorre em todo o território nacional, e a iniciativa do SENAI é louvável porque vai formar profissionais, preenchendo uma lacuna”, destaca Viana Neto.

O diretor do SENAI, Marcio Vieira Marinho, afirma que o SENAI São Paulo está intensificando cursos na área da construção civil em resposta à escassez de mão de obra para este segmento da economia.

“Em São Carlos temos uma ótima oportunidade. No dia 25 de novembro começa o Curso de Técnicas de Elevação em Alvenaria Estrutural, curso de assentador, popularmente conhecido como pedreiro assentador, e ainda temos algumas vagas para os interessados. Então, quem quer atuar na área ou já atua e deseja ter uma qualificação, oferecemos esta oportunidade. O curso é gratuito e noturno. As aulas serão ministradas às terças-feiras e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30. São 4 horas em cada noite. Fica o convite para os interessados procurarem o SENAI e fazerem suas inscrições. Lembrando que é tudo gratuito. É uma oportunidade importante e nosso objetivo é formar mão de obra para atender ao mercado”, comenta Marinho.

