CRECISP aposta em ocupação de 100% em imóveis para locação em São Carlos

Imóvel no Cidade Jardim - Crédito: Google Maps

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP), José Augusto Viana Neto, aposta que São Carlos, aposta que com o início das aulas na USP, UFSCar e UNICEP, os imóveis para locação na cidade terão taxa de ocupação de 100%. Ele destaca que o município, que tem cerca de 20.000 universitários é um forte atrativo para o mercado imobiliário, tanto para locação quanto para vendas.

“São Carlos é um mercado consolidado. Por conta desta demanda super aquecida, o investidor, é óbvio, quer sempre um valor maior para garantir e ampliar sua rentabilidade, mas tudo tem um limite. Nós sabemos bem disso. As famílias quando mandam um jovem para São Carlos, elas não têm só a despesa de aluguel e alimentação. Os gastos com o estudo são muito grandes. Então, tudo isso somado, aperta bastante. Não adianta querer ganhar demais que o imóvel ficará vazio. Isso é uma grande realidade. Mas, dentro da normalidade dos usos e costumes locais e da faixa de preço praticada no local, acredito que é um mercado muito bom e que teremos uma taxa de ocupação de 100%, que é a tradição”, ressalta Viana Neto.

O fato de a cidade ser um grande centro universitário criou um mercado imobiliário muito pujante e atraente para investidores. “A cidade é conhecida pelos muitos cursos universitários, que criam este mercado de locação para estudantes. Esta época é o período de início das aulas. A UFSCar e a USP acabam recebendo estudantes do Brasil inteiro e até do exterior. É um mercado promissor e com grande valorização pela demanda que existe”, destaca Viana.

Por conta das características de São Carlos, o mercado para aluguel residencial acaba superando as demais modalidades. “Tradicionalmente, o tipo de locação que interessa para os investidores para atender a este público é residencial. A locação universitária interessa bastante e faz com que o investidor tenha bastante retorno. Acredito que dada a importância econômica de São Carlos. Estamos falando em crescimento de empregos formais com carteira assinada. Tudo isso colabora para que o mercado imobiliário tenha um boa desenvoltura, muito embora algumas medidas como a alta dos juros que está em mais de3 13% ao ano e o crédito imobiliário que acaba acompanhando a taxa Selic. A pessoa precisa do imóvel, mas não tem a aprovação do crédito porque a renda familiar não consegue atender as exigência bancárias. Mas existe também o financiamento direto com as construtoras que tem ajudado bastante. Es agora temos uma novidade, que são as cartas de crédito contempladas que poderão ser usadas”, explica o especialista.

Os profissionais do setor, segundo Viana Neto, têm que estar preparados para os desafios. “Os corretores de imóveis e imobiliárias têm que usar toda sua criatividade para poder dar condições de aquisição do imóvel para os consumidores. São Carlos oferece um alto retorno para a locação. Mas, ao mesmo tempo, a venda de imóveis também tem sido uma grande força da cidade.

NEGÓCIOS EM ALTA EM 2024 – A região de São Carlos apresentou resultados altamente positivos no mercado imobiliário em 2024. O segmento acumulou, nos primeiros 11 meses de um salto nas vendas de imóveis de 651,70%. Os dados foram obtidos através de uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) que avaliam os resultados do mercado imobiliário entre janeiro e novembro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos.

Foram consultadas 83 imobiliárias das cidades de Araraquara, Caconde, Descalvado, Dobrada, Itirapina, Matão, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Cruz Das Palmeiras, Santa Ernestina, São Carlos, São Sebastião Da Grama e Tabatinga.

LOCAÇÕES CRESCEM 52% EM 2024 – As locações de imóveis em 2024 (entre janeiro e novembro) tiveram um incremento de 52,55%. Em janeiro a variação foi de 0%. Em fevereiro o CRECISP registra uma queda de 44,09% nos aluguéis. Em março é registrada nova queda, desta vez de 55,56%. Abril é o primeiro mês em que a pesquisa revela dados positivos, com salto de 20% nas locações. Em maio novo incremento: 55,80%.

Em junho e julho novas quedas nos novos contratos de aluguel respectivamente de 10% e 51,9%. A recuperação, segundo a pesquisa do CRECISP vem em agosto, com crescimento de 143%. Em setembro há um aumento tímido de 1,6%. Outubro vive nova queda nesta modalidade imobiliária, com 45,7%. Novembro tem novo salto nos negócios, desta feita de 39,4%. Assim, o levantamento confirma um salto de 52,55% acumulado nos primeiros 11 meses de 2024.

Leia Também