‘Cratera’ no Jardim Ricetti dá prejuízo para motoristas

Crédito: Divulgação

Uma ‘cratera’ na rua Manoel Antonio de Mattos, em frente ao numeral 1238, no Jardim Ricetti, tem tirado a tranquilidade de moradores e, principalmente, motoristas.

Nesta quarta-feira, 18, leitores entraram em contato com o São Carlos Agora via WhatsApp e informaram que o buraco no leito asfáltico tem proporcionado grande perigo para motoristas.

Segundo eles, em um prazo de 30 minutos, motoristas tiveram prejuízo e cinco pneus estouraram.

Um deles teve o azar duplo, já que um pneu dianteiro e outro traseiro estouraram e o carro teve que deixar o local em um guincho.

“Pedimos a ajuda do SCA para que este problema seja resolvido antes que um grave acidente aconteça”, disse.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

