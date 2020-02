Cratera incomoda e atrapalha comerciantes na Getúlio Vargas

Crédito: Maycon Maximino

Uma grande cratera, formada na Avenida Getúlio Vargas, logo após as intensas chuvas que caíram no início do ano em São Carlos, é motivo de incômodo e inconveniente para comerciantes.

Na manhã desta terça-feira, 18, entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram que ela foi formada devido às fortes enxurradas que desciam pela avenida.

O buraco está a aproximadamente 50 metros da rotatória da Praça Itália e já causou danos em vários veículos e foi a responsável pela queda de motociclistas.

“Já entramos em contato com a Prefeitura Municipal, mas não obtivemos respostas positivas. Pior, fomos ignorados”, disse um comerciante.

