“Cratera” em rua deixa usuários do transporte público preocupados

Crédito: Marcos Escrivani

Uma imensa “cratera” próxima ao cruzamento da rua Erasmo Lopes Ozores esquina com a Avenida Dr. Aurélio Cattani, no Jardim Itamaraty tem deixado usuários do transporte público preocupados.

No início da tarde desta sexta-feira, 17, reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora e informaram que o problema é justamente onde os ônibus estacionam para que os passageiros entrem.

“O imenso buraco está em onde o ônibus para. A ‘cratera’ toma conta de toda a extensão do ‘ponto’. Está arriscado e perigoso e um acidente pode acontecer, principalmente com crianças e idosos”, afirmaram. “Queríamos uma atenção especial e que o problema fosse resolvido”, encerraram.

