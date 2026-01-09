(16) 99963-6036
sexta, 09 de janeiro de 2026
Cidade

CRAS e Cadastro Único do Pacaembu passam a atender em novo endereço

09 Jan 2026 - 16h03Por Jessica
A partir de segunda-feira, 12 de janeiro, o atendimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e do Cadastro Único Pacaembu será realizado em novo endereço: Avenida Henrique Gregori, nº 1.324. O horário de funcionamento permanece das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
 
A mudança foi anunciada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e tem como objetivo oferecer melhores condições de atendimento às famílias da região. O novo espaço atenderá a um território que abrange 40 bairros, ampliando a capacidade de acolhimento e suporte às demandas sociais.
 
O CRAS é considerado a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), atuando na proteção social básica e na prevenção de situações de risco por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já o Cadastro Único é responsável pelo registro e atualização de dados das famílias beneficiárias de programas sociais como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia, entre outros. A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, destacou a importância da mudança. “Estamos trabalhando para garantir que as famílias tenham um atendimento mais acolhedor e eficiente. O novo espaço foi pensado para oferecer melhores condições de trabalho às equipes e mais conforto para a população que depende dos serviços sociais”.
 
A Secretaria orienta que as famílias fiquem atentas à alteração de endereço e procurem o novo local para a realização de atendimentos, atualizações cadastrais e demais serviços.

