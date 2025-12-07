(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Cidade

CRAS Centro e Cadastro Único começam atendimento em novo endereço a partir de 8 de dezembro

07 Dez 2025 - 21h05Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de São Carlos anunciou a mudança de endereço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro e do serviço de Cadastro Único para Programas Sociais. A partir de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, os atendimentos passam a ser realizados exclusivamente no novo prédio localizado na Rua São Joaquim, 2102, na região central da cidade. O horário de funcionamento permanece das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, a mudança representa um avanço no atendimento socioassistencial oferecido à população. O novo espaço será utilizado de forma integral pelas duas unidades, oferecendo melhores condições de acolhimento, organização interna e maior agilidade nos serviços prestados às famílias.

O Cadastro Único será um dos serviços diretamente beneficiados pela mudança. Responsável pelo registro e atualização de informações de famílias que acessam benefícios como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia, entre outros, ele é considerado essencial para garantir o acesso às políticas públicas de assistência social.

 

