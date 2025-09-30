CPFL realiza desligamentos programados nesta terça-feira em São Carlos

CPFL fará desligamento programado em São Carlos - Crédito: Divulgação

A CPFL Paulista informou que nesta terça-feira (30) realizará desligamentos programados em diferentes bairros de São Carlos para execução de obras e serviços de manutenção na rede elétrica.

Confira os locais e horários afetados:

Chácara do Parque Av. Capitão Luiz Brandão, nº 51 Das 08h às 14h Motivo: manutenção

Parque Primavera Rua Belina Bizzarro, nºs 25 ao 55 Rua Elias Pozzi, nºs 11 ao 500 Rua Maria do Pinho Alves Margarido, nºs 240 ao 550 Das 12h às 18h Motivo: obra

Residencial Idalina P. Margarido Rua Elias Pozzi, nº 507 Das 12h às 18h Motivo: obra

Damha IV Av. Miguel Damha, nº 2001 Das 09h20 às 13h20 Motivo: obra



A concessionária orienta os moradores a se programarem para minimizar os impactos, lembrando que a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto.

