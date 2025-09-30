(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Veja os locais afetados

CPFL realiza desligamentos programados nesta terça-feira em São Carlos

30 Set 2025 - 06h45Por Da redação
CPFL fará desligamento programado em São Carlos - Crédito: DivulgaçãoCPFL fará desligamento programado em São Carlos - Crédito: Divulgação

A CPFL Paulista informou que nesta terça-feira (30) realizará desligamentos programados em diferentes bairros de São Carlos para execução de obras e serviços de manutenção na rede elétrica.

 Confira os locais e horários afetados:

  • Chácara do Parque

    • Av. Capitão Luiz Brandão, nº 51

    • Das 08h às 14h

    • Motivo: manutenção

  • Parque Primavera

    • Rua Belina Bizzarro, nºs 25 ao 55

    • Rua Elias Pozzi, nºs 11 ao 500

    • Rua Maria do Pinho Alves Margarido, nºs 240 ao 550

    • Das 12h às 18h

    • Motivo: obra

  • Residencial Idalina P. Margarido

    • Rua Elias Pozzi, nº 507

    • Das 12h às 18h

    • Motivo: obra

  • Damha IV

    • Av. Miguel Damha, nº 2001

    • Das 09h20 às 13h20

    • Motivo: obra

A concessionária orienta os moradores a se programarem para minimizar os impactos, lembrando que a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto.

