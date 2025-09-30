CPFL realiza desligamentos programados nesta terça-feira em São Carlos

A CPFL Paulista informou que nesta terça-feira (30) realizará desligamentos programados em diferentes bairros de São Carlos para execução de obras e serviços de manutenção na rede elétrica.
Confira os locais e horários afetados:
-
Chácara do Parque
-
Av. Capitão Luiz Brandão, nº 51
-
Das 08h às 14h
-
Motivo: manutenção
-
-
Parque Primavera
-
Rua Belina Bizzarro, nºs 25 ao 55
-
Rua Elias Pozzi, nºs 11 ao 500
-
Rua Maria do Pinho Alves Margarido, nºs 240 ao 550
-
Das 12h às 18h
-
Motivo: obra
-
-
Residencial Idalina P. Margarido
-
Rua Elias Pozzi, nº 507
-
Das 12h às 18h
-
Motivo: obra
-
-
Damha IV
-
Av. Miguel Damha, nº 2001
-
Das 09h20 às 13h20
-
Motivo: obra
-
A concessionária orienta os moradores a se programarem para minimizar os impactos, lembrando que a energia pode ser restabelecida antes do horário previsto.