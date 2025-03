CPFL Paulista realiza operação para combater "gatos" de energia em São Carlos

Compartilhar no facebook

Operação contou com o apoio da DIG - Crédito: Maycon Maximino

Em continuidade as ações de combate a fraudes e furtos de energia executadas em São Carlos, a CPFL Paulista realizou, nos dias 12 e 13 de março, uma operação no município, em que foram vistoriados 27 comércios em diferentes bairros da cidade. Entre restaurantes, bares, açougues, supermercados e adegas, a companhia identificou dez imóveis com irregularidades em suas instalações elétricas.

As equipes da distribuidora regularizaram todas as medições e realizará os cálculos sobre a quantidade de energia desviada. Os respectivos valores serão repassados pela companhia aos responsáveis pelas fraudes. Quatro proprietários foram conduzidos à delegacia, pelas autoridades policiais, para prestar esclarecimentos.

Inspeções como essas vem sendo intensificadas pela concessionária e contam com o apoio das autoridades policiais com o objetivo de coibir as ligações clandestinas e manipulações de medidores de energia. Somente em janeiro e fevereiro de 2025, a CPFL Paulista identificou 3.687 irregularidades em toda a sua área de concessão.

A companhia, inclusive, investe continuamente em tecnologias de monitoramento e detecção de fraudes e furtos, como o uso de inteligência artificial que orienta operações mais assertivas e os sistemas de medição blindada para grandes clientes. No ano de 2024, foram 232.446.000 kWh de energia recuperados em toda a área de concessão. A quantidade seria suficiente para abastecer uma cidade de 96 mil casas com quatro moradores durante um ano.

Além de sobrecarregar as redes elétricas, deixando o sistema de distribuição de energia mais suscetível às interrupções no fornecimento, os indivíduos que cometem o crime também estão colocando em risco as suas vidas.

Vale lembrar que os atos de fraudar ou furtar de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Também são cobrados dos fraudadores os valores das tarifas referentes a todo o período em que ocorreu o roubo, acrescidos da devida multa. Além disso, as fraudes e furtos podem encarecer a conta de energia para todos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) distribui parte dos prejuízos causados pelas “perdas comerciais”, como são denominadas, para a tarifa da distribuidora detentora da concessão da área, no momento das revisões tarifárias.

