CPFL Paulista faz alerta contra queimadas nas regiões de São Carlos e região

As queimadas recebem especial atenção das concessionárias de energia elétrica nessa época do ano. Tudo porque a baixa umidade oferece condição propícia aos incêndios e a ação dos ventos pode contribuir para propagar as chamas, agravando seus efeitos nas linhas de transmissão e distribuição.

Na região de São Carlos e Araraquara, as queimadas causaram 62 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia no primeiro semestre de 2023. Em todo o ano de 2022 foram 154 casos. O levantamento, feito pelo Centro de Operações da CPFL Paulista, considerou interferências provocadas na rede de distribuição por incêndios de todas as proporções, em área urbana ou rural.

Ainda que o número permaneça alto, o balanço regional indica a diminuição proporcional das interferências provocadas na rede da concessionária por queimadas, pelo comparativo semestral. De janeiro a junho de 2022 foram registradas 72 interrupções de energia; considerando as 62 do primeiro semestre desse ano, a queda foi de 13%. Nesse aspecto, Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, destaca a atuação permanente da empresa em ações de conscientização sobre o tema, por meio da campanha Guardião da Vida. “Investimos os nossos esforços constantemente em alertas para a população sobre os sérios impactos gerados pelas queimadas. Responsável por acarretar destruição ambiental e danos à saúde das pessoas, com a emissão de gases poluentes, elas também podem afetar o fornecimento de energia. Dependendo do trecho afetado, estabelecimentos essenciais como comércios e hospitais podem ser prejudicados de maneira substancial”, afirma.

O gerente observa ainda que os incêndios sob a rede de distribuição de energia têm, muitas vezes, origem criminosa ou são causados pelo uso do fogo como método de limpeza em alguns cultivos. Assim, um incêndio criminoso ou uma queimada mal controlada para atividades agrícolas também podem colocar em risco o fornecimento de energia, provocando prejuízos.E para que haja interferências ou danos na rede elétrica não é necessário que as chamas alcancem os cabos de energia. O calor do fogo gera um campo ionizado, que pode provocar curtos-circuitos, acionar os sistemas de proteção do sistema e desligar as linhas ou até romper a fiação, interrompendo o fornecimento.

Equipes da CPFL reparam danos na rede, causados por queimadas.

Interrupções de energia

Na região, a cidade de São Carlos lidera o ranking de interrupções de energia causadas por queimadas no primeiro semestre de 2023, com 14 ocorrências. Araraquara ocupa a segunda posição com 13 casos e Taquaritinga fica em terceiro, com 8.

As 10 cidades com mais ocorrências por queimadas na região:

Cidades TOTAL/2022 1º semestre/2022 1º semestre/2023 São Carlos 41 27 14 Araraquara 29 10 13 Taquaritinga 20 9 8 Américo Brasiliense 3 3 5 Rincão 6 1 5 Descalvado 7 3 4 Itápolis 5 0 4 Brotas 3 1 2 Ibaté 10 4 2 Motuca 6 1 2

Guardião da Vida

Considerando o impacto das queimadas sobre o meio ambiente e a população, tanto pelo aspecto da segurança quando da qualidade do fornecimento de energia, o grupo CPFL Energia incentiva de forma permanente a discussão sobre o tema por meio da campanha Guardião da Vida. O objetivo das ações, que envolvem atividades junto às comunidades e a divulgação de orientações para a prevenção de acidentes, é propor reflexão sobre as atitudes que poderiam ser evitadas, reduzindo transtornos e até salvando vidas.

Ao identificar um foco de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros e as autoridades competentes; se for às margens de uma rodovia, ou próximo de uma rede elétrica, avise também a concessionária ou órgão estadual responsável.

Em caso de falta de energia ou de incêndio sob a rede elétrica, a população deve entrar em contato com os canais de atendimento da CPFL Paulista:

Site: www.cpfl.com.br

App “CPFL Energia”, disponível para smartphones Android ou iOS

SMS: enviar para 27351 (em casos de falta de energia, o cliente envia seu código de consumidor para este número e recebe também via SMS a previsão de restabelecimento)

Call Center: 0800 010 10 10 (ligação gratuita)

WhatsApp: (19) 99908-8888

O que diz a legislação As queimadas podem ser autorizadas pela legislação brasileira mediante critérios técnicos que impeçam a propagação do fogo além dos limites estabelecidos.

OCódigo Florestal(Lei 12.651/12) proíbe o uso de fogo na vegetação, mas abre pelo menos três exceções: em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o empregodo fogo em práticas agropastoris ou florestais, desde que com autorização do órgão ambiental; emprego da queima controlada em unidades de conservação para conservar a vegetação nativa, quando suas características se associarem evolutivamente à ocorrência de fogo e atividade de pesquisa científica.

Como forma de prevenir incêndios próximos às redes elétricas, conforme os Decretos Federais 24.643/34, 35.851/54, 41.019/57 e 84.398/80, uma das medidas que devem ser respeitadas pelos produtores no cultivo é o respeito às faixas de servidão, que são os corredores de 30 ou 40 metros de largura.