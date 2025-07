CPFL orienta sobre riscos com pipas nas férias

Pipa - Crédito: divulgação

No período de férias escolares, soltar pipa é uma brincadeira tradicional de gerações, mas é preciso atenção: a diversão exige cuidados, principalmente quando o assunto é a rede elétrica. Nesse contexto, a CPFL Paulista, por meio de sua campanha Guardião da Vida, alerta para que crianças e adolescentes soltem pipas longe da fiação elétrica, preferencialmente em campos abertos e parques. Além de prevenir acidentes, a orientação evita interrupções no fornecimento de energia.

De janeiro a maio de 2025, somente na região de São Carlos e Araraquara, 207 interrupções foram contabilizadas por conta de pipas. O número é superior a quantidade de casos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram identificadas 185 ocorrências.

A recomendação é evitar áreas próximas a rodovias e canteiros de avenidas com intenso movimento, onde também podem ocorrer acidentes, não apenas com a rede elétrica, mas também de trânsito. O resgate das pipas é outro ponto de atenção. A companhia reforça que nunca se deve tentar resgatar pipas caídas em locais com equipamentos de energia ou caso o brinquedo fique preso nos fios elétricos. Para garantir a segurança e a continuidade no fornecimento de energia, alguns cuidados são indispensáveis.

O gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, Raphael Campos, orienta: “Tenha o cuidado de soltar pipa longe da rede elétrica e nunca use cerol ou linha chilena, são perigosos. Se a pipa enroscar nos fios, em hipótese alguma tente resgatá-la. A proximidade com a rede elétrica pode provocar choques fatais”, afirma Campos.

Preocupada com a segurança da população, a CPFL mantém a campanha Guardião da Vida, criada para disseminar a cultura de segurança em relação à rede elétrica. Atualmente, o Guardião da Vida conscientiza a população sobre os riscos e perigos de atividades associadas à eletricidade por meio de palestras gratuitas, campanhas temáticas e conteúdo informativo disponível no site: www.guardiaodavida.com.br .

ATENÇÃO!

O uso de cerol ou da chamada “linha chilena” é crime em São Paulo, conforme a Lei Estadual nº 12.192, de 2006. Como conduzem eletricidade, esses materiais aumentam o risco de choques quando entram em contato com a rede elétrica. Além disso, o cerol possui alto poder cortante, podendo romper cabos da rede e provocar curtos-circuitos, colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas.

A CPFL orienta que, em caso de ocorrências, as pessoas permaneçam o mais distante possível de fios partidos, para evitar acidentes graves ou fatais. Havendo vítimas, o Corpo de Bombeiros, o SAMU ou outros órgãos de socorro médico devem ser acionados imediatamente.

Dicas da CPFL Paulista para uma brincadeira mais segura:

Empine pipas longe da rede elétrica, em locais onde não haja nenhum tipo de cabo de energia;

Se a sua pipa cair em uma subestação de energia, não tente resgatá-la.

Nunca use cerol ou a linha chilena. Além de causar graves acidentes, são proibidos. (Lei Estadual nº 12.192/2006);

Evite usar “rabiolas”, pois elas podem se enroscar nos fios elétricos, causar desligamentos no sistema e provocar choques, muitas vezes fatais;

Não utilize papel alumínio na confecção da pipa, pois esse material pode causar curtos-circuitos;

Caso a pipa fique presa nos fios, não tente recuperá-la. O melhor a fazer é desistir do brinquedo. Essas atitudes representam sério risco à vida.

