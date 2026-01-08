CPFL leva Agência Móvel de Atendimento ao Mercado Municipal nesta sexta e sábado

A CPFL Paulista realiza nesta sexta-feira (09) e no sábado (10) uma ação de atendimento itinerante em São Carlos por meio da Agência Móvel de Atendimento, conhecida como “Paulistinha”. A unidade ficará instalada em frente ao Mercado Municipal, oferecendo diversos serviços diretamente à população

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos consumidores aos principais serviços da concessionária, levando atendimento a um local de grande circulação. Com estrutura moderna e conceito tecnológico, a unidade móvel foi desenvolvida para proporcionar uma experiência mais ágil, acessível e conectada, alinhada ao perfil de São Carlos, reconhecida como a Capital da Tecnologia

Durante o atendimento, os clientes poderão realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que garante descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Também estarão disponíveis serviços como emissão de segunda via da conta, alteração de titularidade, solicitação de religação e orientações sobre consumo consciente e eficiente de energia

Além dos atendimentos, a CPFL Paulista fará a distribuição de materiais informativos e orientações práticas sobre o uso racional da energia, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a educação energética

Horários e local

Sexta-feira (9/01): das 9h às 16h

Sábado (10/01): das 9h às 13h

Local: Em frente ao Mercado Municipal

Endereço: Rua Jesuíno de Arruda, 2020 – Centro – São Carlos/SP

