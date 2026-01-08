(16) 99963-6036
quinta, 08 de janeiro de 2026
Cidade

CPFL leva Agência Móvel de Atendimento ao Mercado Municipal nesta sexta e sábado

08 Jan 2026 - 18h34Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
CPFL leva Agência Móvel de Atendimento ao Mercado Municipal nesta sexta e sábado -

A CPFL Paulista realiza nesta sexta-feira (09) e no sábado (10) uma ação de atendimento itinerante em São Carlos por meio da Agência Móvel de Atendimento, conhecida como “Paulistinha”. A unidade ficará instalada em frente ao Mercado Municipal, oferecendo diversos serviços diretamente à população

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos consumidores aos principais serviços da concessionária, levando atendimento a um local de grande circulação. Com estrutura moderna e conceito tecnológico, a unidade móvel foi desenvolvida para proporcionar uma experiência mais ágil, acessível e conectada, alinhada ao perfil de São Carlos, reconhecida como a Capital da Tecnologia

Durante o atendimento, os clientes poderão realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que garante descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Também estarão disponíveis serviços como emissão de segunda via da conta, alteração de titularidade, solicitação de religação e orientações sobre consumo consciente e eficiente de energia

Além dos atendimentos, a CPFL Paulista fará a distribuição de materiais informativos e orientações práticas sobre o uso racional da energia, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a educação energética

 

Horários e local

  • Sexta-feira (9/01): das 9h às 16h

  • Sábado (10/01): das 9h às 13h

  • Local: Em frente ao Mercado Municipal

  • Endereço: Rua Jesuíno de Arruda, 2020 – Centro – São Carlos/SP 

Leia Também

"Não tive um dia de tristeza", diz Leandro Guerreiro após deixar prisão
Cidade18h59 - 08 Jan 2026

"Não tive um dia de tristeza", diz Leandro Guerreiro após deixar prisão

Procon orienta consumidores para compras seguras nas megaliquidações de janeiro
Cidade17h52 - 08 Jan 2026

Procon orienta consumidores para compras seguras nas megaliquidações de janeiro

Projeto Férias 2026 oferece atividades gratuitas para alunos da rede municipal em São Carlos
Cidade17h20 - 08 Jan 2026

Projeto Férias 2026 oferece atividades gratuitas para alunos da rede municipal em São Carlos

Leandro Guerreiro é beneficiado com regime aberto e deixa a prisão
Cidade16h31 - 08 Jan 2026

Leandro Guerreiro é beneficiado com regime aberto e deixa a prisão

Tentativa de ligação irregular danifica rede e causa reparo emergencial do SAAE
Cidade14h47 - 08 Jan 2026

Tentativa de ligação irregular danifica rede e causa reparo emergencial do SAAE

Últimas Notícias