CPFL alerta para riscos do uso de fogos de artifício próximos à rede elétrica

Crédito: (Foto divulgação / CPFL Energia)

Com a proximidade das festas e comemorações, a CPFL Energia reforça o alerta sobre os riscos do uso inadequado de fogos de artifício, especialmente quando acionados próximos à fiação elétrica. Segundo a concessionária, uma trajetória desviada ou o impacto direto contra cabos, postes ou transformadores pode provocar desde interrupções no fornecimento de energia até acidentes graves, como choques elétricos.

“Os fogos de artifício podem oferecer riscos significativos quando utilizados perto da fiação. Uma trajetória desviada ou o simples impacto contra cabos pode causar desde desligamentos até acidentes com choque elétrico”, orienta Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

Além dos perigos elétricos, a CPFL destaca que a soltura de fogos é regulamentada por normas federais, estaduais e municipais. “Antes de acender o pavio, vale conferir as regras vigentes na sua cidade”, complementa Campos. No Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 17.389/2021 proíbe a soltura, o manuseio e a comercialização de fogos com efeitos sonoros ruidosos, permitindo apenas aqueles sem estampido, conhecidos como fogos silenciosos.

A distribuidora alerta ainda que bombas, rojões e outros artefatos jamais devem ser direcionados ou lançados em direção à rede elétrica. O deslocamento descontrolado desses materiais é uma das principais causas de impactos contra cabos e equipamentos, podendo resultar em curto-circuito, queda de energia e risco de choque.

Em situações de queda de fiação, curto-circuito ou interrupção no fornecimento de energia, a orientação é manter distância do local, impedir a aproximação de outras pessoas e acionar imediatamente a CPFL Paulista por meio de seus canais de atendimento, que funcionam 24 horas por dia: WhatsApp (19) 99908-8888, site www.cpfl.com.br, aplicativo CPFL Energia, SMS 27351 ou pelo telefone 0800 010 1010 (ligação gratuita).

Principais dicas de segurança da CPFL

Mantenha distância da rede elétrica: fogos devem ser acionados apenas em áreas abertas e descampadas, longe de postes, cabos e torres de transmissão.

Jamais tente retirar objetos presos na fiação: em caso de queda de fogos, peças ou resíduos sobre a rede, isole o local e acione a distribuidora.

Evite soltura próxima a prédios e estruturas altas: rajadas de vento podem desviar a trajetória dos artefatos até a rede elétrica.

Atenção a fogos de forte impulso vertical: rojões e artefatos de maior alcance têm maior probabilidade de atingir a fiação em áreas urbanas.

Não acenda fogos sob marquises, lajes ou sacadas: além do risco de incêndio, estilhaços ou chamas podem atingir cabos próximos.

Cuidado com artefatos que falharem: não tente reacendê-los ou aproximá-los da rede elétrica.

Verifique a direção do vento antes da queima: mesmo a certa distância, rajadas podem empurrar os fogos em direção à fiação.

A CPFL reforça que atitudes simples de prevenção ajudam a evitar acidentes, preservar vidas e garantir a segurança no fornecimento de energia durante as comemorações.

