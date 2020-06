CPFL alerta para riscos de acidentes com pipas na rede elétrica e em época de pandemia

Crédito: Divulgação

Tendo como um dos pilares a segurança da população, a CPFL com frequência tem alertado para os riscos de acidentes com pipas na rede elétrica, agravados nesta época de pandemia da Covid-19 onde o ideal é as crianças e adolescentes, por um período, se resguardarem e praticar o isolamento social, como pedem as autoridades sanitárias.

Na manhã desta quinta-feira, 4, o São Carlos Agora entrevistou o consultor de negócios da empresa Júlio César de Oliveira, 42 anos, que atende na região de São Carlos, 19 municípios.

Na oportunidade, pontuou os problemas mais frequentes que os funcionários da empresa tem enfrentado nos últimos meses em todo o interior paulista. “Frisamos sempre que o nosso principal pilar é a segurança dos consumidores e dos nossos colaboradores e que realizamos campanha de conscientização.

PERIGOS

Um dos desafios que a CPFL enfrenta é quanto as linhas com cerol que pode, com o tempo, romper cabos elétricos e deixar bairros sem energia. “Com a mudança de temperatura e com o tempo, com o ‘estica e encolhe’ já ocorreu casos de rompimento de cabos. Sem contar que pedestres e motociclistas sofrem acidentes graves e com risco de morte devido a letalidade desses fios cortantes”, ponderou.

Segundo Júlio César a prática do empinar pipas faz com que crianças e adolescentes percam a noção do perigo e quando a linha se rompe, buscam recuperar o brinquedo. “No dia 25 de maio, em Reginópolis (região de Bauru), por exemplo, um garoto na ânsia de recuperar sua pipa, pulou o muro de uma subestação de energia elétrica e sem os devidos cuidados, acabou eletrocutado. Está internado na Santa Casa local com ferimentos graves e queimaduras por todo o corpo. Queremos aproveitar para lançar um alerta no SCA para que os jovens não cometam este erro e querer entrar em uma subestação. Pode acontecer um acidente fatal”, comentou.

Por fim, Júlio César relatou os perigos de empinar pipas em época de pandemia da Covid-19, já que a infecção ainda não está controlada no Brasil e o vírus está espalhado em todos os locais. “E quem empina pipa não segue os protocolos de segurança. A criança pode sair para se divertir e levar para casa o vírus como um presente que pode trazer tristezas”, disse. “Na verdade, acredito, como há o isolamento social, os pais deveriam fazer com que seus filhos se resguardassem por um período e obedecer as orientações das autoridades sanitárias”, ponderou.

GUARDIÃO DA VIDA

Por fim, o consultor de negócios da CPFL disse que a empresa realiza durante todo o ano palestras educativas em escolas municipais para conscientizar as crianças sobre os riscos de empinar pipa perto da rede elétrica.

“Este ano já visitei seis escolas em São Carlos e assim que tudo normalizar, pretendemos continuar este trabalho e aconselhar os pequenos. As palestras surtem efeito, pois os alunos seguem as normas”, finalizou Júlio César.

No site www.guardiaodavida.com.br há todas as informações para que as crianças e jovens possam empinar pipas com toda segurança. Basta seguir pequenas normas. Mas quando a pandemia passar...

