Cozinha piloto passará por reformas e restaurantes populares ficarão fechados temporariamente

Cozinha piloto será reformada - Crédito: Divulgação

A Cozinha Piloto de São Carlos, responsável pela produção das refeições servidas nos Restaurantes Populares da cidade, passará por uma reforma completa a partir do dia 19 de maio. A intervenção tem como objetivo aprimorar a infraestrutura, garantir melhores condições de trabalho para os funcionários e assegurar a qualidade da alimentação oferecida à população.

Localizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, a Cozinha Piloto realiza o recebimento, seleção e processamento de alimentos, grande parte oriunda da agricultura familiar local. Diariamente, as refeições são preparadas e servidas frescas nos restaurantes, seguindo rigorosamente as normas sanitárias vigentes.

INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA - Em função das obras, o atendimento será temporariamente suspenso nas quatro unidades dos Restaurantes Populares localizadas nos bairros Cidade Aracy, Antenor Garcia, Santa Felícia e São Carlos VIII. Durante o período da reforma, os serviços serão mantidos apenas no restaurante do Cidade Aracy e na cozinha do Distrito de Santa Eudóxia, onde será oferecido café da manhã aos trabalhadores rurais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, a reforma é essencial. “Essa intervenção é extremamente importante para proporcionar um ambiente mais adequado e seguro para nossa equipe e garantir a qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.

INVESTIMENTO E MELHORIAS - Com um investimento estimado em R$ 300 mil, a reforma abrangerá a modernização da rede de esgoto e da parte elétrica, além da substituição de pisos e vidros e da melhoria da iluminação. A Cozinha Piloto foi originalmente projetada para atender apenas uma unidade, mas atualmente é responsável por quatro restaurantes, o que tem causado sobrecarga e comprometeu a segurança sanitária do local.

A última reforma da Cozinha Piloto ocorreu em 2014, quando o município contava com apenas uma unidade de restaurante popular. Agora, com a ampliação do atendimento, a necessidade de modernização tornou-se urgente.

EXPANSÃO DO SERVIÇO - A expectativa é que as obras sejam concluídas em até 45 dias. Após a reforma, o preparo e a distribuição das refeições deverão ganhar em eficiência e qualidade. Além disso, a Prefeitura já planeja a construção de uma quinta unidade do Restaurante Popular, na região do Cruzeiro do Sul, Monte Carlo e Gonzaga.

Atualmente, os Restaurantes Populares atendem cerca de 500 pessoas por unidade, totalizando uma média de 2 mil refeições entre almoço e jantar e 1.300 cafés da manhã por dia.

“A interrupção temporária visa garantir uma reforma completa e segura, uma vez que a operação da cozinha piloto é contínua, funcionando 24 horas. A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a segurança alimentar e a melhoria dos serviços oferecidos”, finalizou o secretário Paraná Filho.

da assessoria

