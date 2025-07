Cozinha Piloto de São Carlos está em reforma desde maio e não há prazo para conclusão

Compartilhar no facebook

Restaurante Popular do São Carlos VIII - Crédito: divulgação

A Cozinha Piloto de São Carlos, responsável pela produção das refeições servidas nos Restaurantes Populares do município, entrou em obras no dia 19 de maio. A intervenção tem como principal objetivo aprimorar a infraestrutura do local, garantir melhores condições de trabalho para os funcionários e assegurar a qualidade da alimentação oferecida diariamente à população.

Durante a execução das obras, coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, foi identificada a necessidade de substituir toda a tubulação das caldeiras da cozinha industrial. A demanda não estava prevista inicialmente e exigirá a contratação de uma nova empresa especializada para a realização do serviço.

De acordo com a secretaria, no momento não é possível estipular um prazo para a conclusão da reforma. Isso porque o processo de aquisição dos materiais e de contratação da nova mão de obra ainda está em andamento.

Enquanto as melhorias são feitas, o funcionamento das unidades dos Restaurantes Populares nos bairros Antenor Garcia, Santa Felícia e São Carlos VIII permanece suspenso temporariamente.

A Prefeitura de São Carlos reforça que está empenhada na conclusão das obras com segurança e qualidade, a fim de retomar integralmente os serviços o mais breve possível.

