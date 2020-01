Cowgirls prometem invadir Cavalgada Solidária contra o Câncer

Crédito: Divulgação

O que para muitos é um segmento masculino, o universo sertanejo terá uma bela demonstração da força da mulher na quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Centenas de mulheres, das mais variadas idades se mobilizam e devem estar presentes com seus animais no evento, que contará com a presença de mais de vinte comitivas da região no dia 9 de fevereiro próximo.

“Eu não perco uma. Vou com toda minha família e a organização e o trajeto é muito diferenciado. Não vejo a hora de chegar”, afirmou Karine Oliveira.

A moda country também tem um aumento significativo neste período. “Mesmo sendo brutas, não podemos ir desarrumadas, afinal, tem que estar produzida, de bota, cinto e chapéu e maquiagem em dia”, brincou Veridiana JV.

A Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito irão fazer a segurança do trajeto. “Nossos eventos são marcados por ordem e diversão, segurança e o respeito com os participantes e seus familiares são prioridade e o reforço em virtude do tamanho do evento será forte”, finalizou Edmilson Rossi.

