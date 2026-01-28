Covabra implantará segunda loja na região do Damha

Condomínio Damha São Carlos -

Após anunciar ao prefeito Netto Donato, nesta terça-feira, 27 de janeiro, a instalação de uma loja na Avenida São Carlos, no prédio que abrigava a antiga fábrica Toalhas São Carlos, a Rede de Supermercados Covabra já prepara o projeto para sua segunda unidade em São Carlos. Ela será instalada no Jardim Jóquei Clube, ao lado do Clube da Tecumseh, nas proximidades dos condomínios Damha.

Criada há mais de três décadas, a rede possui 24 lojas em 13 cidades da região de Campinas e emprega cerca de 5 mil colaboradores. Os municípios mais próximos de São Carlos que contam com unidades da rede Covabra são Pirassununga e Rio Claro. A unidade da Avenida São Carlos será a 26ª da empresa.

O sócio da Covabra, Ronaldo dos Santos, afirma que o projeto vai além da abertura de um supermercado. “A ideia é que toda a área (da antiga Tecelagem São Carlos) seja revitalizada ao longo do tempo. São Carlos não merece ter um espaço degradado no coração da cidade. O Covabra chega para dar início a essa transformação”, afirmou.

Santos ressaltou o impacto na geração de empregos: “Só na nossa loja serão cerca de 300 empregos diretos. Com as operações complementares, como cafés, lanchonetes e serviços, esse número pode chegar a 400 vagas”.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância do investimento para a cidade. “Estamos falando de 300 empregos diretos, fora os indiretos, e da recuperação de um espaço que há anos estava abandonado. É uma boa notícia para São Carlos, que mostra seu potencial e atrai empresas que acreditam na cidade”, afirmou.

