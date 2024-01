Corte de árvore no centro suspende atendimento na Secretaria de Educação

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que em virtude do corte de uma árvore de grande porte (Ficus) realizada pela Secretaria de Serviços Públicos em frente à sede da pasta, localizada na rua Treze de Maio, a CPFL precisou cortar a energia deste quarteirão, portanto o expediente administrativo presencial foi suspenso.

Quem precisar entrar em contato com a SME pode enviar mensagem para o WhatsApp 999737-7084 da Seção de Vida Escolar. Com relação ao transporte de alunos basta enviar e-mail para transporteeducacao.sc@gmail.com. Neste momento a via também está interditada entre a Avenida São Carlos e rua Dona Alexandrina.

