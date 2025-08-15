(16) 99963-6036
sexta, 15 de agosto de 2025
Reconhecimento

Corretores de Imóveis do Ano serão homenageados na Câmara Municipal no dia 27 de agosto

15 Ago 2025 - 11h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ítalo Cardinali Filho e Beatriz Torrezan - Crédito: divulgaçãoÍtalo Cardinali Filho e Beatriz Torrezan - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realizará no dia 27 de agosto, às 19h, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene em homenagem ao Dia dos Corretores de Imóveis. Na ocasião, serão entregues títulos honoríficos aos corretores de imóveis Ítalo Cardinali Filho e Beatriz Helena Barboza Torrezan, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao setor imobiliário do município.

Os homenageados foram indicados pelos seus pares, representados pela Associação de Corretores de Imóveis de São Carlos (ASCORI São Carlos) e pela Delegacia Seccional de São Carlos, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP). A celebração faz parte do calendário oficial da cidade, conforme estabelece a Lei Municipal nº 17.658/2015, que instituiu o Dia dos Corretores de Imóveis, comemorado anualmente em 27 de agosto.

Conheça os homenageados

Ítalo Cardinali Filho, conhecido como Italinho, é empresário e diretor da Imobiliária Cardinali, uma das maiores da região. Ele se destaca na área de lançamentos imobiliários, atuando em parceria com grandes construtoras.

Beatriz Torrezan é sócia-proprietária do Escritório de Imobiliário Expert em Negócios e possui ampla experiência na comercialização e avaliação de imóveis urbanos e rurais.
 

Leia Também

Fé e devoção: milhares de romeiros seguem rumo ao Santuário da Babilônia
Religião e Tradição08h15 - 15 Ago 2025

Fé e devoção: milhares de romeiros seguem rumo ao Santuário da Babilônia

Cônego Antônio Tombolatto dedicou mais de 40 anos ao Santuário
Dia de Aparecida da Babilônia06h06 - 15 Ago 2025

Cônego Antônio Tombolatto dedicou mais de 40 anos ao Santuário

"Festa da Babilônia é o maior evento religioso de São Carlos", afirma historiadora da Pró-Memória
Catolicismo 06h00 - 15 Ago 2025

"Festa da Babilônia é o maior evento religioso de São Carlos", afirma historiadora da Pró-Memória

Mais de 20 mil romeiros são esperados no Santuário de Aparecida da Babilônia
Dia de Aparecida da Babilônia18h29 - 14 Ago 2025

Mais de 20 mil romeiros são esperados no Santuário de Aparecida da Babilônia

Queimada mobiliza Bombeiros na Vila Isabel
Cidade15h46 - 14 Ago 2025

Queimada mobiliza Bombeiros na Vila Isabel

Últimas Notícias