Corretores de Imóveis do Ano serão homenageados na Câmara Municipal no dia 27 de agosto

Ítalo Cardinali Filho e Beatriz Torrezan - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realizará no dia 27 de agosto, às 19h, no Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene em homenagem ao Dia dos Corretores de Imóveis. Na ocasião, serão entregues títulos honoríficos aos corretores de imóveis Ítalo Cardinali Filho e Beatriz Helena Barboza Torrezan, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao setor imobiliário do município.

Os homenageados foram indicados pelos seus pares, representados pela Associação de Corretores de Imóveis de São Carlos (ASCORI São Carlos) e pela Delegacia Seccional de São Carlos, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP). A celebração faz parte do calendário oficial da cidade, conforme estabelece a Lei Municipal nº 17.658/2015, que instituiu o Dia dos Corretores de Imóveis, comemorado anualmente em 27 de agosto.

Conheça os homenageados

Ítalo Cardinali Filho, conhecido como Italinho, é empresário e diretor da Imobiliária Cardinali, uma das maiores da região. Ele se destaca na área de lançamentos imobiliários, atuando em parceria com grandes construtoras.

Beatriz Torrezan é sócia-proprietária do Escritório de Imobiliário Expert em Negócios e possui ampla experiência na comercialização e avaliação de imóveis urbanos e rurais.



