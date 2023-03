“Corrente Solidária” faz campanha para presentear crianças com ovos de chocolate na Páscoa

Meta é atender a pelo menos mil crianças com ovos de chocolate e marmitas - Crédito: Divulgação

Fazer do Domingo de Páscoa, um momento de felicidade para crianças de famílias carentes da região do Grande Aracy. Esta é a meta do Projeto Social Corrente Solidária que pretende produzir e arrecadar aproximadamente mil ovos de chocolate de 100 gramas que serão distribuídos juntos com marmitas para as crianças de ocupações e assentamentos de São Carlos.

A informação foi passada pela ativista Hemelyn Mariana de Lima Borges Ponciano, que há anos, ao lado de voluntários e membros da sua família, faz um trabalho social.

Segundo ela, o projeto está arrecadando chocolates, flocos de arroz, embalagens para ovos de chocolate de 100 gramas, copinhos descartáveis (cafezinho), lacinhos ou fitilhos e papel chumbo.

“Vamos fazer a festa no dia 2 de abril, mas para isso precisamos da ajuda com doações de chocolates, embalagens ou de ovos”, disse. O projeto social tem uma equipe de produção que fará pelo oitavo ano uma páscoa mais doce para aqueles que mais necessitam”, disse Hemelyn.

Maiores informações podem ser obtidas pelo fone (WhatsApp) 16 98231-6997 ou ainda nas redes sociais: https://www.facebook.com/correntesolidariaps?mibextid=ZbWKwL ou https://instagram.com/projeto_sc_corrente_solidaria?igshid=ZDdkNTZiNTM.

Caso o interessado queira levar a doação, ela pode ser entregue na rua João Jacinto de Oliveira, 429, Aracy 2 (Assentamento Nova São Carlos – lote 6).

Leia Também