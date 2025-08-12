Correios iniciam entrega do 2º lote da Taxa do Lixo em São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que os Correios começaram a distribuição dos carnês da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares (TMRSD) referentes ao segundo lote. Esta remessa contempla pouco mais de 5 mil carnês, a maioria destinada a condomínios.

Diferentemente do primeiro lote, que possuía sete parcelas, o segundo lote contará com cinco, com valores recalculados a partir das anteriores. A previsão é que os carnês cheguem aos endereços até 20 de agosto, uma semana antes do vencimento, marcado para o dia 25.

Caso o documento não seja recebido até essa data, o contribuinte poderá emitir a segunda via por meio do WhatsApp (0800 300 1520), pela Agência Virtual (https://agenciavirtualsaocarlos.cebicloud.com.br/agencia/#/login) ou presencialmente em uma das cinco unidades de atendimento do SAAE. O atendimento via WhatsApp funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O SAAE reforça que é possível solicitar, desde já, carnês de ambos os lotes pelos canais oficiais da autarquia.

Sobre a TMRSD

A Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares é utilizada exclusivamente para custear a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, contribuindo para a saúde pública, o meio ambiente e a limpeza urbana.

A cobrança é independente da tarifa de água e incide sobre resíduos gerados em imóveis residenciais, comerciais, industriais e de serviços que tenham características semelhantes aos domiciliares. A tarifa social, prevista na Lei Municipal nº 14.374/2007, isenta contribuintes que atendam aos critérios estabelecidos.

A TMRSD é regulamentada pela Lei Federal nº 14.026/2020, que integra o Marco Legal do Saneamento Básico, e pela Lei Municipal nº 22.992/2024, que garante a sustentabilidade dos serviços na cidade.

Atendimento presencial do SAAE

Centro: Rua Sete de Setembro, 2.152

Vila Prado: Rua Bernardino de Campos, 636

Cidade Aracy: Rua Lucy Serillo, 155

Santa Eudóxia: Rua Cristóvão Martinelli, 22

Santa Felícia: Rua Francisco Possa, 1.450

O presidente do SAAE, Derike Contri, destacou que o envio deste segundo lote encerra a etapa de distribuição dos carnês da TMRSD de 2025. “A autarquia permanece à disposição para esclarecer dúvidas e realizar ajustes necessários, seja presencialmente ou de forma virtual”, afirmou.

