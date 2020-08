Correios: greve ainda é fraca em São Carlos, mas tendência é aumentar a adesão

Agência dos Correios em São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

Iniciada às 22h de segunda-feira, 17, a greve nacional dos funcionários dos Correios em São Carlos ainda é fraca. Mas a tendência é aumentar gradativamente. A informação foi passada na manhã desta quarta-feira, 19, por um funcionário da estatal que pediu sigilo.

Em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Campinas e Região (Sintect-CAS), que abrange São Carlos, o diretor Mauro Aparecido Ramos informou que no interior do Estado de São Paulo há cidades onde o movimento atinge de 70% a 90%.

“Mas em muitas cidades, a paralisação dos trabalhadores é bem menor. Fizemos uma primeira avaliação na terça-feira, 18, e a média ficou em 40%”, observou o sindicalista.

INDETERMINADA E REIVINDICAÇÃO

Ao São Carlos Agora, Ramos informou que a greve iniciada na segunda-feira é por tempo indeterminada e um dos motivos da deflagração da categoria seriam os ataques da direção da estatal às cláusulas constantes da Sentença Normativa do TST no dissídio coletivo de greve 2019/2021, cuja validade foi estipulada para vigorar de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2021 e que é composto por setenta e nove cláusulas. “A decisão desta sentença está em julgamento no STF e mesmo sem a decisão final a empresa impõe a retirada de setenta cláusulas”, disse Ramos.

Segundo ele, a paralisação ocorre em todos os setores da área operacional da empresa (agentes de correios, carteiros, atendentes, operadores de triagem e transbordo e suporte).

“Por ser considerado serviço essencial e em respeito às necessidades da população está sendo mantido um contingente mínimo de trabalhadores para garantir o atendimento dos serviços de urgência, principalmente os relacionados ao novo coronavírus (coleta, entrega e distribuição de medicamentos e insumos) estão sendo mantidos”, ponderou o sindicalista.

Na região representada pelo Sintect-Cas, que compreende as cidades do polo têxtil de Americana, cidades da região de Jundiaí, do Circuito das Águas, bragantina, mogiana, de São Carlos, Piracicabana e de Indaiatuba a adesão da categoria no primeiro dia de paralisação está em torno de 30% com tendências a aumentar no decorrer da greve.

Segundo o sindicato, além da reivindicação pela manutenção das cláusulas da Sentença Normativa a greve seria para denunciar o sucateamento que os últimos governos têm praticado com o intuito de colocar a opinião pública favorável a proposta do governo de privatizar os Correios. “Entre as ações para sucateamento da empresa está a demissão de mais de 30 mil trabalhadores nos últimos anos e a falta de realização de concursos para a contratação de trabalhadores para suprirem essas demissões”, garantiu o sindicato.

