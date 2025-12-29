Correios da Vila Isabel suspendem atendimento ao público

Cartaz colocado na frente da unidade - Crédito: Colaborador SCA

O atendimento ao público na sede do Centro de Distribuição dos Correios, localizada no bairro Vila Isabel, em São Carlos, está suspenso. Um cartaz foi afixado na entrada da unidade para informar os usuários que procuram o local para retirada de encomendas, orientando sobre a interrupção temporária do serviço. "Não teremos atendimento ao público. Motivo: greve e falta de efetivo", diz o comunicado.

A suspensão ocorre em meio à greve nacional dos trabalhadores dos Correios, iniciada na última terça-feira. Desde então, não houve consenso entre a empresa e os sindicatos da categoria. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) marcou para esta segunda-feira, às 14h, uma nova rodada de negociação entre as partes, na tentativa de alcançar um acordo antes do julgamento do dissídio coletivo, previsto para terça-feira, às 13h30, em sessão extraordinária.

Em outras cidades do estado, como Campinas, usuários relatam atrasos no recebimento de encomendas, algumas paradas desde pelo menos o dia 17. A paralisação tem gerado impactos especialmente neste período de fim de ano, quando a demanda por serviços postais é maior.

Mesmo durante o recesso, a Justiça do Trabalho tem insistido na conciliação para reduzir os efeitos sociais e econômicos da greve. Uma decisão liminar determina que ao menos 80% dos trabalhadores permaneçam em atividade durante a paralisação. Em caso de descumprimento, está prevista multa diária de R$ 100 mil por sindicato.

