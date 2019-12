Córregos que cortam São Carlos estão cheios e há risco de transbordamento

Crédito: Colaborador/SCA

A chuva que cai sobre São Carlos desde o início da manhã desta segunda-feira (23) foi suficiente para deixar os córregos que cortam a cidade quase transbordando.

Um leitor encaminhou ao SCA via Whatsapp fotos da região da rotatória do Cristo que mostram o córrego do Monjolinho praticamente no limite.

Deve continuar chovendo de forma moderada nas próximas horas, por isso a Defesa Civil e agentes de trânsito estão em alerta para a situação.

Sob chuva forte os motoristas devem evitar transitar por pontos conhecidos por alagamentos na cidade.

